Дочь российского бизнесмена продает квартиру в Нью-Йорке за $50 млн

Дочь российского миллиардера Василия Анисимова 27-летняя Анна Анисимова выставила на продажу квартиру в Нью-Йорке за 50 миллионов долларов, сообщает vesti.ru. Квартиру, расположенную в самом престижном районе города, девушка приобрела в 2004 году за 9,9 миллиона. Апартаменты располагаются на 75-м этаже, а площадь недвижимости составляет 360 квадратных метра. Квартира находится в южной башне жилого комплекса Time Warner Center, ее окна выходят на Центральный парк. Девушка также готова сдать недвижимость по цене 60 тысяч долларов в месяц. Если покупатель на апартаменты все же найдется, то, как отмечает издание, сделка станет второй в списке самых крупных на рынке недвижимости. Рекорд же принадлежит дочери другого российского миллиардера - Дмитрия Рыболовлева. 22-летняя Екатерина Рыболовлева в январе приобрела пентхаус за 88 миллионов долларов в том же районе Нью-Йорка. По словам Анны Анисимовой, решение продать квартиру вызвано скорым переездом в Лос-Анджелес вместе с супругом, продюсером и генеральным директором кинокомпании Sunrise Pictures Питером Шафером. "Нью-Йорк всегда будет нашим домом, потому что здесь живут наши семьи. Но сейчас мы с мужем работаем в Лос-Анджелесе, поэтому нам нужно переехать туда на какое-то время", - сказала девушка. Журнал Forbes по итогам 2011 года поставил Василия Анисимова на 30 место в списке богатейших людей России, оценив его состояние в 3,4 миллиарда долларов. Бизнесмен владеет компанией "Коалко" и "Московским заводом "Кристалл".