Жерар Депардье делает бизнес в Крыму под грифом "Секретно"

Известный французский актер Жерар Депардье все-таки приобрел в Крыму виноградники — спустя семь лет после того, как побывал здесь вместе с экс-президентом Украины Виктором Ющенко и рассказал ему о своем желании заниматься изготовлением вина на полуострове. Еще в 2005 году секс-символ 1980-х подумывал купить сельхозугодья на Южном берегу, но государственные предприятия отказали ему в этом, предложив взять землю в аренду. Однако такой поворот событий звезду не устроил, и он отправился домой не солоно хлебавши. Как стало известно «Сегодня» от жителей Бахчисарайского района, сейчас Депардье налаживает винопроизводство возле села Угловое, где приобрел виноградные плантации и восстанавливает местный винзавод. «Да, это так. Его хозяйство находится за территорией нашего населенного пункта — там хорошая охрана и выращиваются элитные сорта винограда», — подтвердила информацию секретарь сельсовета Оксана Швец. Более подробной информацией — о предыдущем владельце, стоимости сделки, площади участка — она не располагает. В рекламном ролике украинского филиала одного из иностранных банков Жерар говорит о виноградном хозяйстве на полуострове. В финансовом учреждении, куда мы обратились за комментарием, сообщили, что француз не желает распространяться о хозяйстве в автономии и держит информацию под грифом «Секретно». По словам президента Союза виноделов Крыма Виктора Загоруйко, Бахчисарайский район — хороший регион для винограда, идущего на шампанское и столовые вина, а вот ЮБК больше подходит для десертных и марочных вин.