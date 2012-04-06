Елизавета II раздала символическую милостыню

Британская королева Елизавета II раздала символическую Великопостную милостыню. Традиция была заложена в XIII веке. Этот ритуал повторяется ежегодно в Страстной четверг, накануне Пасхи. В западных странах она отмечается в воскресенье. В этом году церемония раздачи милостыни состоялась в средневековом кафедральном соборе города Йорка. Елизавету II сопровождали ее супруг, принц Эдинбургский герцог Филипп и внучка, принцесса Йоркская Беатрис, дочь среднего сына королевы принца Эндрю. В наше время британский монарх подает своим подданным не настоящую, а символическую милостыню. Накануне она была роздана группе пенсионеров, принимающих участие в качестве добровольцев в церковных и светских благотворительных программах.