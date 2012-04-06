Владислав Ващук создаст сеть ресторанов

Футболист Владислав Ващук решил расширить свой бизнес и дополнить уже существующий ресторан новыми заведениями. Первый ресторан из будущей сети Владислава Ващука находится в центре столицы. Владелец трепетно относится к своему детищу, гордится качеством обслуживания и называет его вторым домом. Гостям предлагают отведать японскую кухню, а вот шеф-повар – украинец. "Я считаю, что нет смысла привозить сюда японца, корейца. Необходимо обращать внимание на тех, кто на этой территории", – комментирует Владислав tsn.ua. Тем не менее, ресторанные критики рекомендуют пригласить опытного ресторатора – не все совершенно в заведении. Возможно, причиной тому послужил развод с ресторатором Маргаритой Сичкарь, который отобрал у футболиста много времени и эмоциональных переживаний. Напомним, что ресторан – не первый опыт футболиста в бизнесе. В свое время он побывал и дизайнером, основав свой бренд ВАВА и совместно с Виктором Анисимовым выпустив коллекцию под названием Пионерское детство.