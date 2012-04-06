Медведчук рассказал, как ему удалось похудеть

Экс-глава Администрации второго президента Украины Леонида Кучмы Виктор Медведчук в интервью Фокусу рассказал, каким образом ему удалось похудеть. «Знаете, наверное, впервые за последние 10–15 лет появилась возможность заняться собой. Это один из жизненных принципов», – отметил Медведчук. Бывший глава Администрации президента заверил, что всегда можно выделить час или полтора в день для здоровья. «Вопрос не в нехватке времени, а в том, что мы пытаемся найти объяснения, почему мы этого не делаем. Нужно себя заставить. Я заставил. Каждое утро пять километров на дорожке или на природе и, кроме этого, занятия в зале», – поделился Медведчук. Экс-политик заявляет, что увлекаться бегом начал давно и не связывает свою любовь к легкой атлетике с популяризацией утренних пробежек Юлией Тимошенко. «В 14 лет я уже активно занимался лёгкой атлетикой. И кандидатский результат был у меня по бегу на 100 и 200 метров. Поэтому бегать я начал гораздо раньше, чем узнал, кто такая Юлия Владимировна», – бывший глава Администрации президента.