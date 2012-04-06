Кличко снова приписывают роман с вице-мисс Вселенной

Одесская красавица Олеся Стефанко, «Вице-мисс Вселенная» стала новым романтическим интересом чемпиона мира по боксу Владимира Кличко. Так, по крайней мере, утверждает украинская светская пресса. Кличко увлекся «миской» Стафанко!? (ФОТО) На первый взгляд, Олеся — не во вкусе Владимира. Высокая, длинноногая… Но вкусы для того и существуют, чтобы их менять. В Киеве Владимир и Олеся неоднократно встречались на разных мероприятиях — слишком часто, чтобы журналисты не сделали из этого однозначных выводов. Ну и, конечно, Олеся стоит того, чтобы поступиться сложившимися у чемпиона взглядами на женщин!