Могилев празднует день рождения

Президент Украины Виктор Янукович поздравил председателя Совета министров Автономной Республики Крым Анатолия Могилева с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства. «Высоко ценю ваш самоотверженный труд и верность делу служения украинскому народу. Убежден, что ваш профессионализм, мудрость руководителя и огромный практический опыт и впредь будут надежным залогом успешной реализации государственной политики, направленной на социально-экономическое развитие Автономной Республики Крым и улучшение благосостояния наших соотечественников», - сказано в сообщении. Могилев родился 6 апреля 1955 года в Петропавловске-Камчатском (Россия).