Азаров вручил награду «Врач года»

Во время церемонии «Гордость страны» премьер-министр Украины Николай Азаров вручил Борису Тодурову награду «Врач года». Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины. «Я хочу поздравить Бориса Михайловича, для меня это большая честь. От всего сердца поздравляю этого отменного хирурга, который сделал в Украине первую операцию по пересадке сердца. Мы гордимся такими прекрасными врачами и желаем вам успехов. А наше дело сделать так, чтобы в таких специалистов были все возможности творить для людей добро», - сказал Азаров.