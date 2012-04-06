Срна менял овощи на бутсы и мог стать официантом

6 апреля 2012, 13:29

Капитан Шахтер и сборной Хорватии Дарио Срна признался, что мог стать официантом, если бы не начал карьеру футболиста. Об этом, а также об обстоятельствах перехода в стан Горняков и детских шалостях он рассказал в интервью газете Спорт-Экспресс. Вы помните главный аргумент людей, которые в 2003-м отговаривали ехать в Донецк? - Тогда в Европе о Шахтере никто не слышал. Это же не киевское Динамо и не Спартак. Два часа проговорил с родными и решил - еду! Повлияло, что клуб подписал Вукича, Лалатовича, Пажина, Йовановича, чуть позже - Плетикосу. - Было с кем общаться. - Да. Правда, я приехал - и полгода не играл. - Проклинали себя? - Было тяжело. Провел уже 12 матчей за сборную, звали меня разные клубы - и вдруг сижу на лавке. Спас характер. Если вижу, что могу играть в этой команде, - себя жалеть не буду. Своей работой просто заставлю тренера выпускать на поле. Так и произошло. - Была и другая проблема. Подписав контракт с Шахтером, рассорились с будущей женой Мирелой. Она не хотела жить в Донецке. - Это вы где-то вычитали? Что за глупости! Интересно, что еще там было написано? - Что не разговаривали четыре месяца. - Ха! Вот так выдумка! Поверьте, жена без ума от Донецка. Обожает этот город. Главное, что скоро откроют хорошие школы. Будет и американская, и английская. Дочке нужно дать достойное образование. - Если б не футбол - чем сегодня занимались бы? - Работал бы официантом. А кем мне еще становиться? В нашем Метковиче сплошные кафе. Каждые десять метров - кафе, кафе, кафе… - Подрабатывали там? - Нет, у меня были другие обязанности. Семье после войны жилось нелегко. У нас был большой газон - растили помидоры, огурцы, салат. Затем продавали. - Сами стояли за прилавком? - В том-то и дело. Когда видел друзей - прятался. Лишь бы не заметили. Очень стеснялся. - Можно понять. - В выпускном классе получил единицу. У нас это плохая оценка, как и у вас. Мне дали месяц на исправление. И тут вызов в юношескую сборную Хорватии. Надо выбирать - школа или сборная. Папа сказал: "Только школа!" А наутро сам отправился туда и договорился, чтоб у меня приняли экзамен на неделю раньше. Это было мучение. Я зубрил день и ночь, день и ночь… - Что ж за предмет такой? - Электротехника. - Ничего себе дисциплины в хорватских школах. - Преподаватель не успевал задавать вопросы - я отвечал почти наизусть. Спокойно уехал в сборную. А после этого меня пригласили в Хайдук. - Самый странный поступок вашей юности? - Продал овощи, забрал все деньги и купил себе бутсы. - От отца досталось? - О-ох!.. Получил я по заднице. Папа отобрал бутсы и вернул назад в магазин. - Жестко. - Прошло некоторое время - и он подарил мне самые лучшие бутсы, фирменный Adidas. - Родители по-прежнему живут в Метковиче? - Да. - В той самой маленькой квартирке? - Я им купил большой дом. - У вашей семьи тяжелая история… - Я сам не все знаю. Когда начинают рассказывать - наворачиваются слезы. Папа в два года остался без родителей и попал в детский дом. Его мать в 1941-м сожгли сербские партизаны. Отца, кажется, тоже. Или убила шальная пуля в кафе. То, что испытал мой папа, мало кто выдержал бы. Однажды к нему приехали англичане, взяли интервью. - Читали? - До конца - не смог. Я читал и плакал! Зато понял одну важную вещь. По сравнению с тем, что пережил отец, любые мои проблемы - такая ерунда… - У вашего старшего брата Игора синдром Дауна? - Нет у него никакого синдрома Дауна. Журналисты напутали. Брат родился больным, но это другое. Сейчас понимаем, что ошибся врач, принимая роды. Игор - нормальный парень, что-то может делать, что-то нет. - Что может? - Пишет, читает, разговаривает. Сам принимает ванну, переодевается. Играет немножко в футбол и баскетбол. В букмекерской конторе постоянно делает ставки на победу Шахтера. Он в этом плане профессионал. Бывает, проиграем, сразу звонок: "Дарио, как?! Я на вас поставил…" - Игор женат? - Нет, живет с родителями.
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