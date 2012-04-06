На рэпера Ларсона завели уголовное дело по факту хулиганства. На зятя Блохина завели дело об избиении прохожего Как сообщает ОСО ГУМВД Украины в Киеве, по факту избиения 25-летнего киевлянина 3 апреля на пешеходном переходе на перекрестке ул.Кутузова и бульвара Л.Украинки в Киеве, возбуждено уголовное дело. На данный момент ведется досудебное следствие. Избранная статья - "хулиганство". Как сообщалось, травмы киевлянину нанес водитель автомобиля Lexus, после того, как потерпевший якобы показал ему непристойный жест. За рулем джипа, двигавшегося по тротуару, оказался зять Олега Блохина рэпер Сергей Ларькин, известный как Ларсон. Потерпевший еще неделю пробудет в Институте нейрохирургии с сотрясением мозга и гематомой на левом глазу. По факту произошедшего он обратился в Печерское райуправления столичной милиции.