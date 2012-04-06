Шарлиз Терон впервые рассказала о приемном сыне

Голливудская актриса Шарлиз Терон впервые рассказала представителям прессы о своем новом статусе. Напомним, недавно Шарлиз неожиданно для всех стала мамой для приемного малыша. По словам Терон, она уже давно задумывалась над тем, что бы стать мамой для какого-нибудь малыша, от которого по каким-то причинам отказались родители. Кроме того, о пополнении в семействе своей дочери мечтала и ее мать Герда. Актриса призналась, что ее родительница уже просто не могла ждать внуков. Также молодая мама рассказала, что ее маленький Джексон – самый спокойный ребенок на свете, для которого она хочет стать такой же хорошей мамой, какой для нее была ее. Шарлиз мечтает быть строгой, но справедливой, жесткой и любящей одновременно. Впрочем, как сообщает западная пресса, пока эмоциональное состояние Шарлиз оставляет желать лучшего. Как известно, в США не так-то быстро и просто усыновить ребенка, особенно, если семья является неполной. Напомним, актриса не замужем Судя по всему, медлительный и сложный процесс усыновления изрядно потрепал нервы актрисы и теперь ее коллеги заявляют СМИ, что Шарлиз Терон стала слишком нервной.