Именем Кличко названа станция метро в Лондоне

Фамилии сразу девяти выдающихся украинских спортсменов нанесены на карту лондонского метрополитена. Оригинальный путеводитель подземкой, в котором каждая станция носит имя выдающегося олимпийца, предложат гостям Игр-2012. Именами олимпийских чемпионов названа каждая из 361 станций. Каждая линия туристического метро посвящена отдельным олимпийских дисциплин. Всех достойных, правда, уважить не удалось: на карту не попали такие мастера своего дела, как Борис Шахлин, Яна Клочкова, Инесса Кравец и десятки других чемпионов. Украина представлена ​​девятью спортсменами, чьи имена золотыми буквами вписаны в олимпийское движение. Гостей Северо-Запада Лондона примет начальная станция «легкоатлетической» линии имени рекордсмена мира в прыжках с шестом и Вторая Евро-2012 Сергея Бубки. На параллельной линии - станция метателя молота Юрия Седых, рекорд которого 25-летней давности (86,74 м) не побит до сих пор. Больше всего наших соотечественников, которые представляли ранее СССР, на гимнастической линии. Сев на поезд на станции «Людмилы Турищевой», проехать "Виктора Чукарина» и «Ларису Латининину», можно с одной пересадкой добраться до «Валерия Борзова». К Тауэрскому мосту удобнее ехать через станцию ​​имени «Владимира Куца». Она - узловая, и отсюда прямая дорога к набережной Темзы, где находятся остановки «Владимира Кличко» и «Александра Медведя». А в южных ворот британской столицы вас приведет остановка «Валентин Манкин». Добавим, что на девяти наши атлеты «сообразили» 29 золотых олимпийских наград и полсотни серебряных и бронзовых.