Cаркози вычеркнул сыр из своего меню

Президент Франции Николя Саркози в преддверии новых выборов главы государства объявил войну жирной пище и, в частности, одному из наиболее почитаемых в стране продуктов, - сыру. Об этом пишет «NEWSru.com», ссылаясь на The Daily Telegraph. Cыр вычеркнут из президентского меню, сообщил журналистам личный шеф-повар главы государства Бернар Восьен, который до Саркози готовил блюда еще для четырех французских лидеров. По словам повара, в отличие от своих предшественников, Саркози чрезвычайно озабочен своим здоровьем и поддержанием формы, поэтому предпочитает «легкое, сбалансированное питание, включающее блюда из мяса и домашней птицы». Раньше французам пришлось свыкнуться с мыслью, что их лидер избегает еще одного важного источника национальной гордости - вина. Нелюбовь Саркози к сыру однажды едва не привела к дипломатическому скандалу. В октябре прошлого года лидер Франции обидел канцлера Германии Ангелу Меркель. Общаясь во время фуршета с одним из своих европейских коллег, он сказал: «Она говорит, что сидит на диете и при этом подкладывает себе уже вторую порцию сыра». Однако в последнее время Саркози демонстрирует небывалую лояльность. Дело в том, что до новых президентских выборов во Франции осталось менее трех недель. Ради второго президентского срока Саркози уже поступился принципами, начав свою предвыборную кампанию с посещения сыродельного комбината в городе Аннеси, где он стоически принимал в дар шоколад, блины и колбасу от местных лавочников. Обедая с группой сторонников, президент Франции съел фондю, сдобрив его шуткой: «Я поправлюсь на три килограмма и это только в первый день». Далее он провел четыре часа на ежегодной сельскохозяйственной ярмарке в Париже, дегустируя сыр, шоколад и морепродукты.