Кулиняк назначил Миронову и.о. гендиректора Национального музея

Министр культуры Михаил Кулиняк подписал приказ об увольнении Анатолия Мельника с должности директора Национального художественного музея. Как сообщили «Комментариям» в пресс-службе министерства, приказ подписан 5 апреля по обоюдному согласию сторон. В Минкульте отметили, что приказом от 5 апреля создана комиссия под председательствованием замминистра Тимофея Кохана, которая будет консультативным органом по поиску специалистов музейного дела. Кроме того, в ведомстве объявили о начале конкурса на должность гендиректора музея. До окончания конкурса выполнять обязанности гендиректора Национального художественного музея будет галерист Татьяна Миронова. Информацию о назначении Татьяны Мироновой в.о. гендиректора худмузея «Комментариям» подтвердили в Mironova Gallery. Справка «Комментариев»: Татьяна Миронова – галерист и владелица Mironova Gallery, советник Министра культуры Украины.