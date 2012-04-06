Николь Кидман станет принцессой Монако

Голливудская актриса Николь Кидман сыграет главную роль в картине о Грейс Келли. Фильм расскажет о том, как голливудская звезда Грейс Келли осваивала политические интриги, став в 1956 году княгиней Монако. О том, что подобный проект затевается, стало известно еще в октябре, однако в тот момент не было ясности ни относительно имени режиссера, ни по поводу главной звезды. Теперь выяснилось, что съемки решили доверить французскому режиссеру Оливье Даану, чья кинобиография Эдит Пиаф под названием "Жизнь в розовом цвете" принесла Оскар исполнительнице главной роли Марион Котийяр. В сценарии Араша Амеля нет самых известных событий из жизни Грейс Келли - ни съемок с Гэри Купером в "Ровно в полдень", ни Оскара за "Деревенскую девушку", ни работы с Хичкоком, ни знакомства с принцем Монако на Каннском фестивале, ни их прогремевшей на весь мир свадьбы в 1956 году, ни отказа актрисы от кино, ни, наконец, смерти в автокатастрофе в 1982-м. Картина должна сосредоточиться вокруг нескольких месяцев 1962 года, когда у принца Ренье III возникли разногласия с Шарлем де Голлем относительно монакской налоговой политики. Разрешить щекотливую ситуацию удалось как раз благодаря вмешательству Грейс. Эксперты индустрии убеждены, что интерес продюсеров к переживаниям королевских особ стал следствием невероятного успеха фильма Тома Хупера "Король говорит!": проект со скромным бюджетом в 14 миллионов долларов привлек к себе внимание публики на фестивале в Торонто, после чего собрал в мировом прокате почти полмиллиарда долларов, заработал четырех Оскаров и целую россыпь премий меньшего масштаба. Бюджет фильма про Грейс Келли составляет 15 миллионов долларов.