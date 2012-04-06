Esquire назвал самую сексуальную женщину - Сара Андервуд

На этой неделе редакция журнала Esquire объявила имя самой сексуальной женщины 2012 года, по мнению читателей сайта этого популярного издания. Титул "самой горячей" красавицы достался 28-летней американской модели и актрисе Саре Джин Андервуд, сообщает NEWSru Israel. Пять лет назад Сара была удостоена титула "Девушка года" по версии журнала Playboy. Теперь она покорила сердца читателей "солидного" журнала Esquire. В последние годы, как и многие другие звезды, Сара Андервуд увлеклась Twitter и Facebook. Судя по всему, это увлечение помогло победить ей по итогам голосования на сайте Esquire. За публикациями в ее блогах следят сотни тысяч поклонников, которые поддержали свою протеже. Сара умеет "работать с аудиторией". Так, например, в своих блогах она зачастую распространяет видеопоздравления читателей с различными праздниками. В декабре прошлого года актриса опубликовала такое поздравление с Рош а-Шана (Новым годом по еврейскому календарю), что вновь породило слухи о ее еврейском происхождении. Между тем, судя по официальной информации, это лишь слухи и Сара Андервуд весьма далека от иудейских традиций. Но среди ее друзей множество евреев. Говорят, что в течение нескольких лет ее бойфрендом был известный радио- и телеведущий Райан Сикрест. Прошлым летом Сара заставила говорить о себе американские СМИ, сделав короткую иллюстрированную запись в Twitter по поводу того, что она приняла участие в "голом велопробеге". Участие звезды Playboy в этом мероприятии носило индивидуальный характер: она прокатилась обнаженной по Портленду (судя по снимкам, воскресным ранним утром, 19 июня, пока весь город спал). В тот же день в различных городах Северной Америки прошли настоящие голые велопарады. Сара предпочла в массовках не участвовать, но к борьбе за самый экологичный вид транспорта присоединилась. Сара Андервуд ведет также проект Playboy's Naked Yoga, который, правда, к йоге прямого отношения не имеет, что отражено во втором названии - "стриптиз-аэробика".