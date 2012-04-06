Карла Бруни ездит на метро

Во Франции грядут президентские выборы. И первая леди Карла Бруни старается быть ближе к народу. Как уверяет бывшая манекенщица, она катается на метро и спокойно открывает свою дизайнерскую сумку для проверки перед входом в музей. Карла решила на время забыть о своих аристократических замашках. Бруни, которую пару лет назад сравнивали с королевой Марией-Антуанеттой, теперь появляется на публике в скромных пончо и кардиганах. Наряды от Dior первая леди предусмотрительно отложила для особо торжественных приемов и лучших времен. Однако смена стиля еще не гарантирует рост рейтингов Николя Саркози. Так что приходится Карле буквально идти на крайние меры. В интервью французскому изданию Le Nouvel Observateur Бруни поведала, что частенько спускается в парижскую подземку. Правда, перед выходом она немного маскируется. "Никто не узнает меня в метро в парике. А недавно попросили дать сумочку для обыска перед входом в музей", — уверяет первая леди. Впрочем, Карле не привыкать к публичному вниманию. "Начиная с 20-летнего возраста я отделила свое "я" от своего имиджа. Это помогло мне стать успешной моделью и певицей. Конечно, если бы у меня не было подобного опыта, то пришлось бы сложновато. Но известность не угнетает меня. В этом аспекте я похожа на Леди Гага", — иронизирует первая леди. Мадам Саркози также призналась, что весьма далека от политики. По ее словам, она редко способна дать толковый совет супругу во всем, что касается вопросов управления государством. "Мне жаль, что Николя влюбился в самое аполитичное существо", — завершила интервью звезда.