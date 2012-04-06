Ляшко балует себя шмотками

Скандальный народный депутат, известный своими неординарными выходками, Олег Ляшко рассказал о том, какими подарками балует себя, за что получал по лицу в интернате и про знакомых бандитов. - Я такой "шмоточник". Где-то увижу красивую вещь, покупаю. Люблю, чтобы одежда удобно сидела. Люблю свечки, - признался народный депутат. - Я люблю баловать себя подарками, но больше все-таки других. Мне лично, приятно кому-то дарить, чем себе. Почему? Я придерживаюсь в жизни такого принципа - если Господь дает тебе возможность, то ею нужно делиться. Народный депутат вспомнил про детство в интернате: - На старте, в детстве, у меня ничего не было. Для меня в радость была новая пара обуви или рубашка. Покойная бабушка присылала мне рубль в конверте в интернат и для меня это был такой праздник! Тетя Тоня из Луганска коробку конфет "каракум" присылала. Для меня, детдомовского пацана - это такое счастье было, что на праздник я получил коробку конфет. - А сегодня, когда Господь дает мне возможность - я ею делюсь, и именно поэтому я получаю от этого удовольствие и оно мне возвращается. Чем больше ты даешь - тем больше оно к тебе возвращается.