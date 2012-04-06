Чавес плакал на мессе в Венесуэле

Президент Венесуэлы Уго Чавес плакал и просил Бога пощадить его на предпасхальной мессе в пятницу 6-го апреля. Об этом сообщает Reuters. Чавес посетил мессу после очередного курса лучевой терапии на Кубе. Очень мало известно о состоянии социалистического лидера. Неизвестно даже какой у него тип рака. Чавеса оперировали трижды за последний год. Кроме того, он дважды проходил курс лучевой терапии. Чавес говорит, что последняя операция была успешной. Он сказал, что выздоравливает и будет достаточно здоров, чтобы выиграть на президентских выборах в октябре. "Дай мне свою корону, Иисус. Дай мне свой крест, свои шипы, чтобы я мог истечь кровью. Но подари мне жизнь, потому что мне нужно сделать больше для этой страны и этих людей. Не забирай меня", - сказал Чавес, стоя у иконы Иисуса.