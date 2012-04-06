Volkswagen Ангелы Меркель выставили на Ebay

На интернет-аукционе Ebay выставили на продажу трехдверный Volkswagen Golf 1990-го года выпуска, принадлежавший нынешнему канцлеру Германии Ангеле Меркель. Согласно паспорту технического средства (ПТС), фото которого подтверждает подлинность лота, Ангела Меркель владела автомобилем с 1990 по 1995 год. До 1996 года машина принадлежала ее мужу Йоахиму Зауэру (Joachim Sauer). Нынешний владелец, по данным Der Spiegel, приобрел Golf Ангелы Меркель в 2011 году в аварийном состоянии и решил его полностью отремонтировать. На автомобиле поменяли капот и крылья, а также очистили основные узлы, после чего Golf заново покрасили в белый цвет. Затем автомобиль сфотографировали на фоне здания берлинской канцелярии и выставили на торги в Интернет. Начальная стоимость лота - десять тысяч евро. Автомобиль оснащен 70-сильным бензиновым двигателем и имеет пробег в 190 тысяч километров. К настоящему моменту страничку с лотом посмотрели 31940 раз. Как отмечает Der Spiegel, в 1990 году Меркель купила себе Volkswagen Golf только потому, что автомобили ее любимой марки Trabant к тому моменту перестали выпускать. В настоящее время канцлер Германии Ангела Меркель передвигается на автомобилях представительского класса, включая Audi A8 Long.