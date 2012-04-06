Азаров любит пельмени, а Горбаль - черные трюфеля

Госчиновники и народные депутаты едят много и очень дорого, но предпочитают скрывать свои кулинарные вкусы. В то же время, по словам самих представителей власти, их вкусы довольно аскетичные - пельмени, сало, уха, пишет "Корреспондент". По информации издания, политики выбирают рестораны с учетом того, насколько те готовы гарантировать им конфиденциальность. "Черная икра и камчатский краб - любимые блюда наших высокопоставленных клиентов", - рассказал Николай Тищенко, владелец одного из самых дорогих столичных ресторанов. Зато сами политики уверяют, что вкусы у них чисто "народные". В частности, секретарь СНБО Андрей Клюев рассказал, что рестораны посещает редко, с детства любит сало и любительскую колбасу, а в командировках любит заказывать себе блюда средиземноморской кухни. Вице-премьер Сергей Тигипко любит уху, причем готовит ее сам. По словам жены политика Виктории, они с мужем за здоровое питание, мяса почти не едят, а в основе их рациона - овощи и фрукты. Глава правительства Николай Азаров рассказал, что из-за нехватки времени питается дома или на работе. Любимая кухня премьера - украинская, а вот любимое блюдо, скорее, российское - пельмени. Одним из нардепов, кто не побоялся рассказать о своих вкусах, стал регионал Василий Горбаль, который любит заказать себе жареные мозги и пасту тальятелле с черными трюфелями и костным мозгом. По словам рестораторов, вообще отечественных политиков можно разделить на две группы - либералов и консерваторов. И если консерваторы все же могут заказывать фуа-гра, комфортнее они себя чувствуют с котлетами. А вот политики нового поколения, открыв для себя Европу, думают иначе.