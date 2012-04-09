Хайди Клум и Сил официально подали на развод

Если поначалу еще была надежда на то, что отношения Хайди Клум и Сила все-таки наладятся, то теперь она, кажется, окончательно угасла. Согласно сообщению TMZ, вчера Хайди официально подала документы на развод в суд Лос-Анджелеса. В качестве причины она предпочла указать туманную формулировку "непримиримые разногласия". У экс-супругов был брачный договор, так что от проблем с делением имущества они избавлены. Основным вопросом станет то, каким образом распределятся обязанности по воспитанию их четверых детей. Сил пока не оглашал свои требования, Хайди же выступает за совместное опекунство, при этом хочет, чтобы первичное право оставалось за ней. Кроме того, модель собирается официально вернуть себе фамилию Клум (которую она и так продолжала использовать в медиа). Клум надеется, что им с Силом удастся избежать взаимных претензий о материальной поддержке, ведь они оба вполне обеспеченные люди. Также она хочет, чтобы каждый из них сам расплатился со своим адвокатом. Хайди Клум и Сил поженились в 2005 году и все это время казались образцовой парой, пока в январе не заявили, что расстаются. Радует лишь то, что они по-прежнему уважительно относятся друг к другу и, кажется, сумели избежать скандал.