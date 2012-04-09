Королевская семья празднует Пасху

Пока мы только готовимся к Пасхе, в Великобритании ее уже отпраздновали. Тон задала королева Елизавета II, которая вместе с другими членами династии отправилась на торжественное богослужение. Монаршью особу сопровождали муж, принц Филипп, графиня Уэссекская Софи, принцесса Анна и принцесса Евгения. Все вместе они не только посетили праздничную службу в церкви Вестминстерского аббатства, но и уделили время юным прихожанам, пришедшим поздравить венценосных гостей. Увы, герцогиня Кэтрин и принц Уилльям к родственникам не присоединились (неужели все еще катаются на лыжах?), но, уверены, скоро мы их еще увидим: впереди годовщина их свадьбы, на которую наверняка запланировано что-то интересное!