Собчак не любит свое детство

Ксения Собчак стала героиней совместного проекта телеканала "Домашний" и журнала HELLO! Ксения рассказала о своем детстве: "Я как-то не люблю свое детство. Я не помню, что была тогда счастливой. Что я помню? Нашу квартиру, наш двор. Какую-то куклу, которую мне папа дарит на какой-то праздник. Какие-то совместные вечера. У меня все время было ощущение, что вроде бы родители рядом, и семья благополучная, но внимания мне все-таки не хватало в то время. Не было такого, чтобы мы играли долго с родителями во что-то. Я по этому очень скучаю. Мне кажется, самое главное, что могут родители дать своему ребенку, - это ощущение тепла, когда тебя любят безусловно, независимо от того, какие ты оценки получаешь, что ты делаешь и как. Просто любят, и все. Но ты не можешь обижаться в детстве. Я стараюсь в ту, прежнюю, жизнь не возвращаться, потому что папы нет и много воспоминаний болезненных. Мне кажется, нельзя жить прошлым, туда уже все равно не вернуться. Если смотреть назад, то ты когда-нибудь наткнешься затылком на свое будущее и не заметишь его. Я предпочитаю жить сегодня здесь и сейчас, это единственный способ побороть горечь".