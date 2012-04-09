В США скончался популярный ведущий Майк Уоллес

Многолетний телеведущий американского канала CBS News Майк Уоллес (Mike Wallace), известный тем, что, в частности, провел многочисленные телебеседы с различными политиками, артистами и другими знаменитостями, скончался в США в возрасте 93 лет, говорится в воскресенье в сообщении, опубликованном на сайте CBS. Заслуженный тележурналист скончался накануне в доме престарелых города Нью-Кейнан (New Canaan), штат Коннектикут. Уоллес родился в 1918 году в городе Бруклин (штат Массачусетс) в семье евреев российского происхождения Фрэнка и Зины Уоллес. Его мать до замужества носила фамилию Шарфман. Майк окончил университет штата Мичиган и до Второй Мировой войны работал радиоведущим. В 1943 году его призвали в Военно-морские силы США, будущий тележурналист ходил на военно-транспортном судне Anthedon. После завершения войны Уоллес некоторое время работал на различных радиостанциях ведущим шоу-программ. В 1968 году появилась телепередача "60 минут" на канале CBS News. В том же году Уоллес стал ее вести. В рамках программы он провел сотни интервью с различными известными людьми разных эпох. Среди его собеседников были лидеры борьбы за права чернокожего населения США Мартин Лютер Кинг и Малкольм Икс, лидер Палестинской национальной администрации (ПНА) Ясир Арафат, а также известный сторонник и практик эвтаназии, профессор Джек Кеворкян, известный как "Доктор смерть". Уоллес также провел интервью со всеми президентами США, начиная с Джона Кеннеди, за исключением Джорджа Буша-младшего. Журналисту также довелось пообщаться с рядом лидеров других стран, в том числе с Владимиром Путиным, который в 2000-2008 годах был президентом РФ и в марте этого года вновь был избран на этот пост. Последнее интервью в своей жизни Уоллес взял у президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в 2008 году. По решению администрации CBS News выпуск программы "60 минут" от 15 апреля будет посвящен недавно ушедшему из жизни Уоллесу.