Ирина Бережная стала кумой Ани Лорак

Певица Ани Лорак крестила свою дочку Софийку. Крестными стали российский артист Филипп Киркоров и депутат Партии Регионов Ирина Бережная. Крестины состоялись в праздник Благовещения, 7 апреля, пишет "Экспресс-газета". 9-месячную дочь Ани Лорак крестили в одном из храмов Киево-Печерской Лавры. Дата таинства держалась в строжайшей тайне. По словам человека из близкого окружения певицы, день 7 апреля был выбран не случайно. Ведь 8 апреля в Москве решил крестить свою дочь Филипп Киркоров. "Сегодня окрестили Сонечку, а завтра все летим в Москву крестить Аллу-Викторию. Филипп пригласил Каролину", - рассказал друг певицы. Напомним, ранее предполагалось, что крестной дочери Ани Лорак должна стать София Ротару.