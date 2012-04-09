Депутат Литвина умер в бассейне фитнес-центра

7 апреля, скоропостижно скончался народный депутат Украины Игорь Головченко из Блока Литвина. В комментарии Gazeta.ua нардеп Валерий Баранов подтвердил информацию о смерти Головченко. 25 мая ему должно было исполнится 52 года, пишет novosti-n.mk.ua. Смерть настигла депутата в бассейне фитнес-центра. Что стало причиной смерти - сердечный приступ или утопление - пока не ясно. Окончательный ответ даст вскрытие. Известно, что Игорь Головчено страдал ишемической болезнью сердца. Шесть лет назад ему была сделана операция аортокоронарного шунтирования, а в 2010 году была проведена операция по стентированию сосудов сердца. Напомним, Игорь Головченко был 17 в списке блока Литвина, вошел в список по квоте Трудовой парти Украины. В Верховной Раде был членом Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.