Супруга принца Чарльза стала дамой

Британская королева Елизавета II произвела свою невестку Камиллу Паркер-Боулз, супругу наследного принца Уэльского Чарльза, в дамы Великого Креста (Dame Grand Cross). Это - женский аналог сана рыцаря Великого Креста (Knight Grand Cross), высшего разряда Королевского Викторианского ордена, передает bbcrussian.com. Букингемский дворец объявил об этом накануне седьмой годовщины свадьбы Камиллы и принца Уэльского. Как заявил представитель дворца, Камилла, носящая титул герцогини Корнуольской, получит соответствующие даме регалии позднее. Королева Елизавета II пользуется правом лично выбирать того, кому она хочет пожаловать Королевский Викторианский орден, не консультируясь с канцелярией премьер-министра. Этот орден был учрежден в апреле 1896 года королевой Викторией. Он состоит из пяти классов и присуждается в качестве награды за особые заслуги лично перед монархом. Герцогиня Корнуольская возглавляет целый ряд благотворительных организаций и сопровождает своего супруга в ходе частых зарубежных официальных визитов. «Роль Камиллы - второй жены принца Уэльского - во время исполнения им своих обязанностей постепенно становилась все более важной. Сейчас она все чаще появляется рядом с королевой», - указывает корреспондент Би-би-си Фиона Трот. «Похоже, что нынешняя награда является признанием ее большой работы за последние семь лет, а также ее важного положения в королевской семье», - добавляет Трот.