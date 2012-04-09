Сестра Цукерберга запустит реалити-шоу "Силиконовая долина"

Сестра разработчика и основателя социальной сети Facebook миллиардера Марка Цукерберга Рэнди Цукерберг работает над запуском реалити-шоу "Силиконовая долина" на телеканале Bravo. Согласно задумке, реалити-шоу будет повествовать об обычной жизни молодых программистов, работающих над созданием новых интернет-проектов и приложений для устройств. Телеканал намерен показать "темную" сторону программистов, акцентировав внимание на посиделках в барах, превышении скорости участниками проекта и вечных склоках по денежным вопросам. Пока неизвестно, когда проект будет представлен широкой публике, однако многие эксперты уже встретили идею в штыки, припомнив Bravo прежние вульгарные реалити-шоу про домохозяек. Рэнди Цукерберг покинула компанию Facebook в 2011 году, сообщив, что она намерена заниматься собственными стартапами.