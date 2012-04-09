Кейт Миддлтон и Принц Уильям воссоединились после долгой разлуки

Кейт Миддлтон не видела своего супруга почти два месяца, так что для нее романтическая поездка на горнолыжный курорт стала словно вторым медовым месяцем. Романтике несколько мешали мама, папа, брат и сестра Кейт, которые решили присоединиться к монаршей чете, но сами Кейт и Уильям, похоже, были настолько поглощены друг другом, что на родственников внимания не обращали. Разлука Кейт и Уильяма продлилась 6 недель - все это время принц был на Фолклендских островах по долгу службы. Как известно, Уильям вот уже не первый год трудится пилотом вертолета, и супруга далеко не всегда может сопровождать его во время миссий. Во время отсутствия принца Кейт пришлось в одиночку появляться на всех статусных мероприятиях, так что она в полной мере прочувствовала все тяготы королевской жизни.