Разведенная Маргарита Сичкарь улетела в Венецию

Спустя несколько дней после того, как стало известно, что ресторатор Маргарита Сичкарь и футболист Владислав Ващук больше не являются супругами, в сети появились счастливые фотоснимки уже свободной Маргариты. Их выложилась сама Сичкарь. Фото сделаны в Венеции, куда Маргарита улетела, что бы отдохнуть от киевской суеты и развода в компании подруг. На снимках уже свободная женщина Сичкарь выглядит достаточно счастливой и беззаботной женщиной. Венеция - "город влюбленных", подписала свои снимки Маргарита. Впрочем, что на самом деле творится в ее душе знает только она сама. Напомним, о разводе с Ващуком Маргарита сообщила на своей странице в Facebook. В гражданском браке ресторатор и экс-футболист сборной Украины прожили девять лет, а в 2009-м расписались. Всего их семья просуществовала 12 лет. У бывших супругов двое детей: сын Виталик и дочь Василиса.