Клочкова набрала 25 кг после родов

Во время беременности "золотая рыбка" Яна Клочкова набрала 25 килограмм и теперь активно посещает тренажерный зал, чтобы вернуть свою фигуру. "Я решила себя серьезно взять в форму и привести к лету себя в тонус хороший. Как раз сегодня я была три часа в зале", - поделилась Клочкова. Яна отметила, что сейчас у нее около 5 лишних килограммов: "Нужно скинуть хотя бы 5, но хочется конечно больше". Кроме физических упражнений Клочкова старается меньше кушать. "Мне очень сложно себя ограничивать. Я очень большая любительница покушать", - призналась она. Между тем, спортсменка рассказала, что боится кушать экзотические блюда. "Я была и в Гонконге. Друзья по команде кушали и мозги обезьяны, и суп из черепашек. Хотя я ела рыбу фугу, которая ядовитая", - поделилась Яна и призналась, что боялась кушать такой деликатес. "Но что делать? Кто не рискует, тот не выигрывает. На самом деле, эта рыба по вкусу даже не похожа на рыбу, а больше похожа на курицу. А сама рыба похожа даже на собаку чем-то. Такая у нее своеобразная мордочка", - подчеркнула спортсменка.