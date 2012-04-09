Шэрон Стоун подрабатывает официанткой

Всемирно известная актриса Шэрон Стоун, оказывается, в свободное от работы время подрабатывает в итальянском ресторане. Звезду вместе с сыновьями на днях заметили в заведении Il Corallo: наряженная в поварской колпак и фартук Шэрон расхаживала по залу, сервируя пиццу. Выяснилось, что, будучи на каникулах в Риме, звезда, у которой из-за занятости не хватает времени на то, чтобы освоить кулинарные премудрости, решила пройти стажировку у местных поваров и научиться готовить пиццу. Собственноручно состряпанным кушаньем Шэрон позже угостила своих детей – Куинна и Лэрда. Позже утомившаяся звезда присела, чтобы расслабиться с бокалом красного вина и перекусить. По всему было видно, что Стоун наслаждается семейным отдыхом, да и сама актриса признается в интервью, что для нее сейчас дети – на первом месте. Она обожает проводить с мальчишками время, так как они напоминают ей о ее «безбашенном» детстве. "Я, действительно, в восторге от того, что у меня есть сыновья, потому что в детстве я сама была «пацанкой». Не думаю, что их личные качества можно охарактеризовать каким-то одним словом, но я хочу, чтобы они выросли джентльменами", - рассказала Стоун.