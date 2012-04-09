Мишель Обама на обложке журнала

Мишель Обама стала главной героиней майского номера журнала Ebony. Для обложки ее сфотографировал Марк Баптист, а декорациями послужили стены Белого дома, который в период предвыборной кампании Барака Обамы превратился в съемочную площадку. Новый номер Ebony посвящен Дню матери, который в США ежегодно отмечают во второе воскресенье мая. В своем интервью Мишель поведала, как в их семье принято отмечать этот праздник, рассказала о своих дочерях Малие и Саше, а также о маме Мариан Робинсон, которая и по сей день всегда находится рядом с Мишель, принимая непосредственное участие в воспитании внучек. Первая леди Соединенных Штатов не могла не упомянуть и о своем супруге. В интервью Ebony Мишель рассказала, как Бараку Обаме удается справляться с обязанностями президента страны, сохраняя при этом отличную форму.