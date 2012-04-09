Уильям и Кейт стали куклами

Производитель кукол Барби компания Mattel подготовила подарок в честь первой годовщины свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Накануне в продажу поступили их кукольные копии: принц в парадном мундире и Кейт в ставшем знаменитым свадебном платье. Стоимость одной пары кукол составила 99,99 фунтов (около 5 тысяч рублей). Однако поклонникам продукции Mattel придется постараться, чтобы заполучить в свою коллекцию игрушечные копии Уильяма и Кейт: тираж из 25 тысяч пар кукол был раскуплен заранее, так и не поступив в свободную продажу. Приобрести фигурки теперь можно только через интернет-аукционы, где их стартовая цена уже составляет 150 фунтов. Принц Уильям и герцогиня Кетрин отметят первую годовщину свадьбы 29 апреля. Именно в этот день год назад весь мир следил за прямой трансляцией их бракосочетания, состоявшегося в Вестминстерском аббатстве. К годовщине свадьбы Уильяма и Кейт им был подготовлен еще один "кукольный" подарок: на днях в лондонском Музее мадам Тюссо появились восковые копии принца и герцогини. Если фигура Уильяма и раньше была представлена в числе экспонатов музея, то восковую копию Кейт посетителям показали впервые.