Карл Лагерфельд разработает дизайн вертолета

Свежим проектом Карла Лагерфельда стало сотрудничество с компанией-производителем вертолетов AgustaWestland. Лагерфельд разработает новый дизайн для их линии VIP-вертолетов AW139, которые вмещают до 15 человек. AgustaWestland признались WWD, что они восхищаются изысканным стилем Лагерфельда и хотят, чтобы он реализовал свои идеи в дизайне летательных аппаратов для их привилегированных клиентов. Известно, что Карл Лагерфельд займется разработкой как интерьера, так и внешнего вида вертолетов. Что ж, дизайнер уже покорил своими коллекциями землю — очередь за небом. Карл Лагерфельд отреставрирует отель в Монте-Карло