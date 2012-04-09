У миллиардера Бергрина нет жилья и автомобиля

Миллиардер и любимец женщин Николя Бергрин, отец которого был основателем известного Музея Бергрин в Берлине, не имеет жилья. Обладая состоянием, насчитывающих около 2,5 миллиардов евро, Николя не имеет ни автомобиля, ни дорогих часов, а все свои личные вещи может сложить в один небольшой кейс. Еще 12 лет назад Николя оставил свои апартаменты в центре Нью-Йорка, а также острова, принадлежавшие ему, и начал путешествовать. Николя, известный тем, что в свое время встречался с такими красавицами как Клаудия Шифер и Лиза Лоубренд, теперь за один месяц может объехать 14 городов, пожив в каждом из них, пользуясь отнюдь не "люксовыми" условиями проживания. "Обладать" какими-то вещами не интересно. Жить в огромных дворцах и каждому показывать, что ты толстосум - это противно ", - рассказывает Николя, -" То, чем я владею, никогда не станет вечным, ибо и мы на этой Земле не вечны. Будут чего-то стоить только наши поступки. " Бергрин родился в 1961 году в Париже в обеспеченной семье: отец продавал произведения искусства и дружил с Пабло Пикассо. Николя стал бунтарем еще в детстве, когда из-за непослушания его выгнали из швейцарского интерната. Уже в зрелом возрасте Николя выделился тем, что пообещал никогда не выучить ни слова на английском, поскольку это - "язык империализма", хотя учиться ему позже пришлось в Нью-Йорке. В 1988 году Николя Бергрин основал инвестиционный фонд, который занимался покупкой крупных компаний. В 2000 году большую часть своих доходов разделил и отдал. Раз в год бездомный богач устраивает вечеринку в честь вручения "Оскаров", поскольку дружит со многими знаменитостями. Также Николя тратит миллионы на картины Энди Уорхола и Дэмиена Гьорста, чтобы потом подарить их европейским музеям, а в 2011 году потратил 12 миллионов фунтов на кампанию спасения Калифорнии от долгов.