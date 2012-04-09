Богатырева сходила в театр на премьеру оперы Джузеппе Верди

Вице-премьер-министр - министр здравоохранения Раиса Богатырева посетила премьерный показ оперы Джузеппе Верди, который состоялся в Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба правительства. «Это, действительно, масштабное действо мирового уровня, которое поражает высоким мастерством всех, кто задействован в спектакле - от режиссера-постановщика Анатолия Соловьяненко до художника по костюмам Марии Летвицкой, от хормейстера Богдана Плиша до исполнителей главных партий Сергея Пащука, Виктория Ченская, Геннадия Ващенко и других», - сказала Раиса Богатырева. Она отметила удачное сочетание в спектакле бережного подхода к классическому музыкальному материалу с современными новейшими технологиями, задействованными в ней. По словам вице-премьера по гуманитарным вопросам, в разговоре с ней перед началом спектакля главный режиссер Национальной оперы Анатолий Соловьяненко отметил, что при всей глубинной истории произведения и его классическом прочтении постановщики спектакля стремились к зрелищности, присущей современному театру. «И, как мы увидели, это им удалось», - отметила вице-премьер-министр.