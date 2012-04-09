Кулиняк не хочет даже думать о песнях, которые он исполнит Януковичу

Министр культуры Украины Михаил Кулиняк говорит, что после завершения поста подумает, какие песни он будет исполнять на очередной встрече президента Украины Виктора Януковича с представителями украинских церквей, которую планируется провести летом. Об этом он сказал сегодня журналистам на пресс-конференции. "Сейчас пост, и даже думать об этом греховно. Я знаю очень много песен, и думаю, что мне ничего особенного не нужно готовить. Когда соберутся такие высокоуважаемые люди, я думаю, что песня зазвучит сама собой. Сейчас, пока пост, думать об этом не будем", - отметил Кулиняк, которого цитирует ЛІГАБізнесІнформ. В то же время, Кулиняк не уточнил, будут ли это какие-то религиозные песни. Напомним, 21 марта на встрече с представителями украинских церквей Янукович предложил встретиться в следующий раз накануне выборов или летом в Крыму, где он будет отдыхать. Завершая встречу, президент обратился к министру культуры: "Михаил?! Сыграешь нам, споешь на выезде? Тут не слишком удобно".