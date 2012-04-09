Скарлетт Йоханссон стала лицом секс-шопа

Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон стала лицом американского интим-магазина. Правда, сама артистка пока об этом не знает. Один из калифорнийских магазинов "для взрослых" под элитным названием VIP выпустил визитки с изображением популярной актрисы Скарлетт Йоханссон. Примечательно, что сами менеджеры секс-шопа не в курсе, кем является знойная блондинка на их карточках. Сам интим-магазин располагается в маленьком городке Калексико, что находится на границе США и Мексики, к слову, поэтому на визитке написаны услуги заведения не только по-английски, но еще и по-испански. Само же изображение Скарлетт Йоханссон уютно расположилось между списком ассортимента магазина, контактным телефоном, временем работы и адресом секс-шопа. На визитке Скарлетт Йоханссон сидит, оперевшись о стену, и на ней нет ничего, кроме черного бюстгальтера и длинного белого пиджака. Менеджер VIP на вопрос о законности использования изображений знаменитости ответил, что понятия не имеет, кто такая Скарлетт Йоханссон. "Владельцы заказали визитки и захотели, чтобы там была фотография девушки. Так и получилось", - заявил управляющий интим-магазина.