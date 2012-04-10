Азарову и Хорошковскому дали 9,5 миллиона гривен на полеты

Премьер-министр Николай Азаров и,a href=http://vip.glavred.info/?/articles/2010/10/21/142157-17> первый вице-премьер Валерий Хорошковский в 2012 году совершат перелеты специальными рейсами на 9,44 млн грн. Соответствующее сделки 6 апреля заключил Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров с ГАП "Украина", сообщает "Вестник государственных закупок". Ориентировочное количество заказанных рейсов составляет 10 в пределах Украины и 11 зарубежных. Государственное авиационное предприятие "Украина" Государственного управления делами занимается организацией воздушных перевозок специальными рейсами высших должностных лиц и официальных делегаций Украины и других государств в пределах Украины и за ее пределами. Напомним, ранее Верховная Рада за 6,93 млн грн заключила договор с государственной авиакомпанией "Украина" на предоставление авиаперелетов для депутатов на 2012 год. Отметим, что в 2011 году народные избранники превысили лимит перелетов на 1,8 млн грн.