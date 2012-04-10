Луценко лечат от цирроза, варикоза и сахарного диабета

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, которого перевели из СИЗО в больницу, благодарен врачам за предоставление медицинской помощи. Об этом заявила супруга экс-министра Ирина Луценко, сообщает пресс-служба "Народной самообороны". "Муж говорит, что в больнице очень приветливый персонал – от врачей до санитарок. Он очень благодарен каждому из них", - отметила жена. Она добавила, что процесс лечения уже начался – Луценко уже назначили капельницы. "Самые серьезные проблемы, которые вызывают обеспокоенность у врачей, это портальная гипертензия (варикоз вен пищевода), начальная стадия цирроза, подтверждение сахарного диабета", - отметила она. Как сообщалось, 6 апреля Луценко направили в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи на обследование.