Раф Симонс заменил Джона Гальяно

Новым креативным директором французского дома моды Christian Dior назначен бельгийский дизайнер Раф Симонс, который заменил на этом посту Джона Гальяно, отстраненного от работы в феврале прошлого года за расистские высказывания, сообщает «Би-би-си». Симонс будет отвечать за коллекции от-кутюр, прет-а-порте и женских аксессуаров. Симонс представит свое первое шоу для Dior в июле этого года. Модный дом Dior отказался от сотрудничества с Гальяно после инцидента в парижском кафе, где дизайнер оскорбил сидящую неподалеку молодую пару. Его обвиняют в «публичных оскорблениях религиозного, расового или национального характера». Джон Гальяно работал ведущим дизайнером Dior с 1996 года. Среди его клиентов была принцесса Диана. Сейчас он одевает супругу президента Франции Карлу Бруни, актрис Шарлиз Терон, Маирон Котияр и Натали Портман. Его одежду показывают супермодели Кейт Мосс, Хелена Кристенсен и Наоми Кэмпбелл.