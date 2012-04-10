"Девушка Бонда" Ольга Куриленко запела

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко решила начать карьеру поп-певицы и уже записала несколько песен с давним коллегой Мадонны – продюсером Мирвэ. Продюсер Мирвэ, работавший с Мадонной над пятью альбомами, познакомился с девушкой Бонда ("Квант милосердия") за кулисами концерта Мадонны в Париже в 2010 году. Музыкант полгода пытался уговорить Ольгу Куриленко присоединиться к нему в студии звукозаписи. "Я написала текст песни для Мирвэ, а он придумал музыку. Мы уже записали вокальные партии для двух песен, и мне хочется сделать еще несколько композиций", - сказала Ольга Куриленко. По словам 32-летней актрисы, песни "сами льются из нее": "Я нахожу красоту в интересном сочетании разных слов. Даже не думала, что столько страсти может быть в музыке. Однажды попробовав сделать песню, уже не можешь остановиться - хочется петь еще и еще", – добавила она. При этом она отметила, что пока музыка для нее – только лишь хобби. Напомним, Ольга Куриленко родилась в украинском Бердянске, в семнадцать лет, почти случайно, попала в Париж, начала работать моделью и постепенно переходить от съемок к игре. Когда стало известно, что Камиллу из Боливии в новом фильме про Джеймса Бонда "Квант милосердия" сыграет Ольга Куриленко из Украины, на нее посыпались новые предложения сниматься в кино.