Виталий Кличко: Скоро Владимир перестанет быть холостяком

Виталий Кличко проговорился о том, что скоро холостяцкой жизни его брата Владимира Кличко придет конец. Виталий Кличко проговорился о личной жизни брата Владимира Кличко. "Если откровенно, то все мы говорим на эту тему не один месяц и не один год. Но мы на него не давим, потому что это может случиться и в этом году, и в следующем", – загадочно прокомментировал личную жизнь брата Виталий. Напомним, что в мае прошлого года Виталий разорвал двухгодичные отношения с американской актрисой Хайден Панеттьери, главной причиной расставания с которой стало расстояние. Между тем, прошлым летом в прессе активно ходили слухи, что у Владимира появилась новая пассия – чернокожая супермодель Джессика Вайт.