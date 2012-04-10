Виктория Бекхэм каждые выходные стоит у плиты

Певица, актриса и модный дизайнер Виктория Бекхэм старается быть примером для подражания во всем. Так, на выходных супруга Дэвида Бекхэма старается проводить время не на светских тусовках, а дома, у плиты. По словам самой Виктории, каждое воскресенье она старается порадовать свою семью блюдами собственного приготовления. Исключением не стали и минувшие выходные – Бекхэм вместе с детьми готовилась к Пасхе. Отметим, Британия отмечает Пасху в течение четырех дней, это самый длинный официальный праздник в году. Канапе, рулетики и куличи, украшенные разноцветной глазурью и бумажными фигурками кроликов – все это Виктория сразу же выложила на свою Интернет-страницу. По словам певицы, на кухне ей помогали Ромео и Харпер. Ромео, к слову, единственный из детей Виктории, кто интересуется кулинарией. Мальчик уже сообщил своей маме, что в будущем он хотел бы стать шеф-поваром.