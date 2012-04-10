На Twitter Пеле подписались более 100 тысяч человек

Легенда мирового футбола бразилец Пеле в понедельник, 9 апреля, завел аккаунт в сервисе микроблогов Twitter. "Привет, мир. Спасибо вам за радушный прием в Twitter. Я очень взволнован потому, что теперь смогу разделить свою жизнь с вами. С любовью, Пеле", – написал он. За несколько часов с момента создания аккаунта на блог бразильца, в котором есть лишь один пост, подписались более 100 тысяч человек – так называемых фолловеров. Стоит отметить, что Пеле уже 71 год. Блог бразильской легенды расположен по этому адресу.