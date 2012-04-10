Обама устроил детский праздник в Белом доме

По случаю Пасхи президент США Барак Обама организовал в Белом доме детский праздник. 9 апреля на лужайке у Белого дома прошел традиционный детский праздник с катанием пасхальных яиц, спортивными соревнованиями, чтением книг, приготовлением разнообразных блюд, музыкальными выступлениями и проч. Подобная традиция зародилась в Америке еще в 1878 году при 19-м президенте США Резерфорде Хейзе. Поприветствовав гостей с балкона Белого дома, Обама принял участие в главном мероприятии праздника – катании пасхальных яиц по траве столовыми ложками. Те, кто отстал и не победил, могли позже принять участие в поисках раскрашенных пасхальных яиц, спрятанных среди густой травы. Позже Барак Обама к своей супруге Мишель и дочерям Малии и Саше, которые читали малышам книги. Затем поиграл с ребятами в баскетбол и несколько раз отжался от земли.