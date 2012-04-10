Борис Акунин издал записи своего ЖЖ в виде книги

Известный российский писатель Борис Акунин издал сборник «Любовь к истории», в который вошли тексты, опубликованные в его Живом Журнале за первые несколько месяцев существования блога «Я завел этот блог, потому что жалко. Добро пропадает», – говорит сам Акунин, пишет Сегодня. Под «добром» подразумеваются герои и горы исторических фактов, которые Акунин собирает в архивных документах во время подготовки к написанию романов. Но впоследствии далеко не все из этого удается вплести в литературную канву. Например, некоторые из этих реальных историй звучат настолько фантастически, что в них сложно поверить. В новой книге Акунина, кроме множества интересных фактов, содержатся также размышления автора на разные темы. Например, о том, кто же достоин стать новым Фандориным, о канонах красоты в Японии, о чекистах — рыцарях революции, о судьбе опального олигарха Ходорковского и так далее. Напомним, в феврале 2012 года Борис Акунин анонсировал экранизацию своего романа «Алмазная колесница».