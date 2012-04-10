Охлобыстин решить стал губернатором

Популярный актер Иван Охлобыстин не только всеми известный доктор Быков из сериала "Интерны", но и священнослужитель. Причем артист вовсе не считает себя "бывшим", а скорее отлученным на время. Охлобыстин объяснил это тем, что многие люди его экранный образ переносят в жизнь, а ему не хочется искушать людей. Однако актер не исключает возможности вернуться в лоно церкви. В это воскресенье православные отметят светлый праздник Пасхи. Иван Охлобыстин рассказал о том, как его семья справляет это торжество. "Это тот редкий случай, когда я с семьей целый день. Обычно у нас – "семь поцелуев утром, семь поцелуев вечером": поцеловал жену, шестерых детей и уехал на работу до ночи. Но я в договор везде воткнул, что в великие религиозные праздники не работаю! А если не удается договориться, просто сам ухожу. Скандалят, но что поделаешь... На Пасху праздничный стол накрывает Оксанка вместе с дочками. Мы можем принять всех старинных друзей, поэтому много куличей печем и яиц красим", - рассказал актер. Артист признался, что верит в силу чудодейственных мест. Более того, ему даже было знамение: "Мы ехали недавно в Новосибирск, остановились в пути подышать воздухом. Я фотографирую лес на телефон и вижу – точечка между деревьев. Сначала подумал, что это солнышко, отблик. Дальше точечка начинает подниматься, увеличивается… Потом в гостинице я стал рассматривать кадры – да это оформленный предмет! Он прямоугольной формы, и на нем видно изображение, похожее на образ Пресвятой Богородицы "Знамение". Я хорошо это знаю, потому что иконописью занимался". Охлобыстин отметил, что, несмотря ни на что, является рациональным человеком. "Я же из семьи военного хирурга. И в то же время могу поверить, что это было чудо. Может быть, доброе знамение. Как-то сама собой возникла идея – может, в губернаторы пойти? А что? Мои корни под Красноярском, Оксанка тоже из Сибири. Тут наши предки горбатились. И вообще, Сибирь Москву кормит. Осталось дождаться, чтобы должность губернатора опять сделали выборной", – заявил Иван. Актер вполне уверен в своих силах: "Единственный доступ к сердцу человека – открыть собственное сердце. Тогда можно делиться сокровенным, не стесняясь позора. Это очень близко к христианству".